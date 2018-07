Ary Vidal internado em estado grave no Rio

O ex-técnico da seleção brasileira masculina de basquete Ary Vidal está internado na unidade cardiointensiva do Hospital São Lucas, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Ele deu entrada no hospital na última terça-feira. Vidal apresenta um quadro de insuficiência renal e cardíaca. Seu quadro é considerado grave, segundo a assessoria de imprensa do hospital.

Vidal está sedado e respira com auxílio de aparelhos.

O treinador comandou a seleção brasileira durante o Pan de 87, em que o Brasil conquistou a medalha de ouro. A última medalha do Brasil em Mundiais foi obtida no seu período à frente da seleção - o bronze na edição das Filipinas, em 78, com vitória sobre a Itália graças a uma cesta de Marcel do meio da quadra na última bola. Ele dirigiu a equipe também nos Jogos Olímpicos de Seul-88 (quinto lugar) e Atlanta-96 (sexto).