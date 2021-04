Assim como Curry, Embiid não tem dúvidas de que será o MVP na NBA: 'Fui dominante'

À medida que a temporada regular da NBA se aproxima do final, não apenas a briga pelos playoffs se torna mais intensa, mas também a pelos prêmios individuais. Para o pivô camaronês Joel Embiid, astro do Philadelphia 76ers, ele deve ser eleito o MVP (jogador mais valioso) do campeonato. "Não há dúvida. Fui dominante durante toda a temporada. Parece que toda vez que tenho a bola, as defesas sempre enviam três caras para cima de mim e ainda sou capaz de fazer o que faço de melhor", disse.

Além desta atenção das defesas mencionadas pelo pivô, ele considera outros fatores decisivos para estar acima dos demais: sua dominância defensiva e a boa campanha dos 76ers nesta temporada, que tem rendido a liderança da Conferência Leste. Esta foi, provavelmente, uma resposta a Stephen Curry, do Golden State Warriors. Na quarta-feira, em participação em um programa da TV americana, o armador decretou: "Quer dizer, eu tenho que ser (MVP). Eu tenho que ser. Eu provavelmente não vou ganhar, mas tanto faz".

Diferente de Embiid, Curry não tem conduzido a sua equipe a uma campanha tão boa assim. Neste momento, os Warriors ocupam a nona colocação do Oeste. O armador, porém, tem uma maior contribuição em pontos, pois está liderando a liga com 31,4 pontos de média por jogo. Ele tem ainda médias de 5,9 assistências e 5,5 rebotes por confronto.

O camaronês, por sua vez, tem 30,1 pontos, 11,3 rebotes, 3,2 assistências e 1,4 toco por partida. Em termos de aproveitamento de arremesso, Embiid tem 38,7% nas bolas triplas, embora arremesse apenas 3,1 vezes por jogo.

No entanto, o mais curioso é que o grande favorito ao que tudo indica não é nenhum destes. Isto porque o pivô sérvio Nikola Jokic, do Denver Nuggets, é mais um a fazer excelente temporada. Em defesa dele, seu treinador, Michael Malone, falou. "A vida envolve pequenos momentos. E Nikola (Jokic) teve cerca de 56 momentos em que mostrou que é o MVP", disse.

O anúncio oficial do vencedor será durante os playoffs. Importante lembrar que apenas jogos da temporada regular são considerados para o prêmio de MVP.