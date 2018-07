Assistente é efetivado como técnico do Sacramento Kings

O ex-jogador Tyrone Corbin anunciou que foi efetivado como técnico do Sacramento Kings até o final da temporada 2014/2015 da NBA. Corbin era assistente técnico da equipe e assumiu o seu comando de modo interino no dia 15 de dezembro, quando Michael Malone foi demitido.

"A equipe pode descansar sobre esse assunto e concentrar-se nas partidas", disse Corbin, que já trabalhou em outras equipes como o Utah Jazz.

Malone deixou o comando do Kings após dirigi-lo em apenas 24 partidas na sua segunda temporada à frente da equipe. O gerente-geral da equipe de Sacramento, Pete D''Alessandro, declarou esperar que o Kings passe a ter um ataque mais poderoso.

Corbin já possui outra experiência como técnico na NBA. Entre 2011 e 2014, ele dirigiu o Utah Jazz, com 112 vitórias e 146 derrotas. Agora no Kings, soma dois triunfos em sete partidas no comando do time, apenas o 11º colocado da Conferência Oeste com 13 vitórias e 19 derrotas.