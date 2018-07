Astro da NBA, Derrick Rose é inocentado por júri popular de acusação de estupro

O astro da NBA Derrick Rose foi considerado inocente por um júri popular na cidade de Los Angeles da acusação de estupro realizada por uma ex-namorada. Nesta quarta-feira, os jurados absolveram o armador recém-contratado pelo New York Knicks e dois amigos, que também eram acusados pelo mesmo crime.

A ex-namorada de Rose acusava o jogador e seus dois amigos de terem se aproveitado de sua vulnerabilidade, após a ingestão de drogas e álcool, para forçá-la a ter relações sexuais em agosto de 2013. O júri, no entanto, considerou que não houve provas suficientes para condenar os três homens em questão.

Nenhum dos dois lados negou que tenha havido a relação sexual entre os quatro envolvidos. A defesa de Rose, no entanto, argumentou que o ato foi consentido e acusou a ex-namorada de ter mentido e tentado apelar para o lado emocional dos jurados para tentar ficar com parte da fortuna do jogador.

"Eu estou agradecido que o júri tenha entendido e acreditado em mim", declarou Rose em comunicado enviado à agência The Associated Press. "Esta experiência e minha sensibilidade com ela foram profundas demais. Eu estou pronto para deixar isso para trás e focar na minha família e na minha carreira."

O advogado de defesa de Rose, Mark Baute, disse que a carreira e a saúde financeira da família do jogador estavam em jogo por conta de cláusulas de moral de seu contrato com a Adidas. "Os três rapazes eram inocentes desde o primeiro dia. Nós estamos felizes que o sistema tenha funcionado", declarou.

A ex-namorada de Rose chegou a pedir 21,5 milhões de dólares (cerca de R$ 68 milhões) quando a denúncia foi realizada. Seu advogado, Waukeen McCoy, fez questão de criticar a decisão do júri e prometeu entrar com recurso. "Eu acho que é uma pena para as mulheres, para este país, que uma celebridade possa entrar no tribunal e fazer uma mulher passar vergonha, como ele fez com minha cliente."

Rose tem 28 anos e entrou na NBA em 2008, quando foi escolhido na primeira posição do Draft pelo Chicago Bulls. Foi o MVP (jogador mais valioso) da temporada 2010/2011, mas logo uma série de lesões nos dois joelhos o fez cair de nível, até ser negociado com o New York Knicks no meio do ano.