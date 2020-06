Astro da NBA, Kevin Durant se torna proprietário de time de futebol da Filadélfia

Kevin Durant, astro da NBA e jogador do Brooklyn Nets, se tornou um dos proprietários do Philadelphia Union da Major League Soccer, ao comprar 5% do time que disputa a Major League Soccer (MLS).

"Eu sempre fui fã de futebol e queria entrar nisso de uma maneira significativa. Minha equipe e eu sentimos uma conexão instantânea com a propriedade e os funcionários da Philadelphia Union e sua visão de parceria", afirmou Durant em comunicado. "Embora você não possa me ver nos jogos por enquanto, minha equipe e eu estaremos assumindo um papel ativo na comunidade, onde posso ajudar a retribuir Chester (Pensilvânia) e Filadélfia."

Leia Também Kevin Durant não irá jogar caso temporada da NBA retorne após coronavírus

O time Philadelphia Union ingressou na MLS como uma equipe promissora em 2010 e joga na Conferência Leste. O principal proprietário do clube, Jay Sugarman, disse: "Queremos ser conhecidos como inovadores em nossa liga e um time que nunca está satisfeito com o status quo. Kevin nos traz perspectivas únicas como pessoa, como campeão e como ícone do esporte."

A temporada da MLS está suspensa desde março por causa da pandemia do coronavírus. A liga de 26 times deve reiniciar no próximo mês com um torneio no estilo Copa do Mundo no complexo Wide World of Sports da ESPN, no Walt Disney World, na Flórida.