Astro de NBA quase iguala Fla e Palmeiras somados em patrocínio

O armador James Harden, do Houston Rockets, assinou um milionário contrato de patrocínio com a Adidas pelo valor de US$ 200 milhões (cerca de R$ 703 milhões) pelos próximos 13 anos. O segundo maior pontuador da NBA na temporada passada receberá da empresa alemã US$ 15,4 milhões por ano (R$ 53,8 milhões) por temporada, valor muito próximo de seu salário com a equipe texana, que é de US$ 15,7 milhões por ano (R$ 54,8 milhões).

Se comparado com o futebol, medalhista olímpico com a seleção norte-americana em Londres recebe quase o mesmo valor que duas das maiores equipes brasileiras ganham em seus acordos com a mesma patrocinadora somados: Flamengo (R$ 38 milhões)e Palmeiras (R$ 19 milhões) recebem R$ 57 milhões juntos.

Apesar dos valores astronômicos, Harden ainda está longe de desbancar LeBron James em acordos comerciais. Segundo a Forbes, o jogador de basquete do Cleveland Cavaliers recebe aproximadamente US$ 30 milhões (R$ 105 milhões) por ano apenas da Nike.

Com passagem pela Universidade de Arizona State, o jogador de 25 anos está em sua sexta temporada na NBA. Após ser selecionado pelo Oklahoma City Thunder, em 2009, para atuar na NBA ao lado de jovens estrelas como Kevin Durant e Russell Westbrook, o jogador acabou sendo trocado com os Rockets em 2012.

