Astro do Portland Trail Blazzers, Clifford Robinson morre aos 53 anos

O ex-ala pivô Clifford Robinson, estrela da NBA nos anos 90, morreu, neste sábado, em Connecticut, nos Estados Unidos. O ex-atleta não teve a causa da morte divulgada, mas sofria desde 2017 com problemas de saúde, após um acidente vascular cerebral.

Selecionado no draft de 1989 pelo Portland Trail Blazzers, Cliff Robinson teve suas melhores temporadas na NBA em 1993, quando foi eleito o Sexto Homem do Ano, e em 1994, quando participou do All-Star Game. Em 1997, se transferiu para o Phoenix Suns e ainda jogou no Detroit Pistons, Golden State Warriors e New Jersey Nets. Ele parou de atuar em 2007, aos 41 anos.

"A família UConn basquetebol lamenta a perda de um jogador e pessoa lendária, Clifford Robinson. Nossos pensamentos e orações estão com sua família nesse difícil momento", disse um comunicado da Universidade de Connecticut, que prestou uma homenagem ao ex-jogador aposentando o número 00 da equipe de basquete.

Durante a carreira, por várias vezes, Robinson foi suspenso por uso de maconha. Após aposentadoria, o ex-atleta tornou-se um ativista da droga e abriu sua própria linha de produtos chamada "Uncle Spliffy", em Portland.