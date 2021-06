Astro dos Nets, James Harden está fora do jogo 2 contra o Milwaukee Bucks

Astro do Brooklyn Nets, James Harden perderá o segundo jogo da série das semifinais da Conferência Leste contra o Milwaukee Bucks, nesta segunda-feira, no ginásio Barclays Center, em Nova York. Segundo anúncio da equipe, o armador foi diagnosticado com uma "fisgada" no músculo posterior da coxa direita.

O "Barba", apelido de Harden, assustou os Nets logo no início da vitória contra os Bucks por 115 a 107, no sábado, pelo jogo 1 da série melhor de sete. Ele abandonou às quadras com menos de um minuto de partida, logo indo para os vestiários.

Durante o jogo, foi anunciado na transmissão que o astro tinha saído do Barclays Center para realizar uma ressonância magnética. Além da lesão da partida, o músculo posterior da coxa também foi um problema para Harden na temporada regular. Em um determinado momento, perdeu 20 de 21 jogos com uma contusão no mesmo local.

Mas na primeira rodada dos playoffs contra o Boston Celtics, o armador não teve dificuldades, marcando 27,8 pontos de média no triunfo dos Nets por 4 a 1.

Com a ausência de Harden, o técnico Steve Nash deverá ajustes no time, provavelmente colocando Bruce Brown no grupo titular, já que ele substituiu o astro após a lesão. No banco, o comandante canadense também pode encontrar alternativas em Mike James ou Landry Shamet.