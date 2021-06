Astro dos Suns, Chris Paul entra em protocolo de covid-19 da NBA e é afastado

Classificado à final da Conferência Oeste da NBA, após passar por Los Angeles Lakers e Denver Nuggets nos playoffs, o Phoenix Suns tem um grande problema pela frente. Astro do time, o armador Chris Paul foi afastado nesta quarta-feira, por tempo indeterminado, por conta do protocolo de saúde e segurança da liga para a covid-19. Não se sabe se ele está contaminado com o novo coronavírus ou teve contato com pessoas próximas que tenham testado positivo.

Segundo o atual protocolo da NBA, jogadores que estejam totalmente vacinados não precisam cumprir uma quarentena obrigatória caso tenham apenas sido expostos a um indivíduo contaminado. E o período de isolamento também pode ser menor caso o atleta teste positivo mas esteja vacinado.

No caso de jogadores não vacinados, o protocolo válido é o anterior ao início da imunização nos Estados Unidos: os atletas devem cumprir pelo menos 10 dias de quarentena.

De qualquer maneira, não se sabe ainda se Chris Paul foi imunizado contra a covid-19. Com isso, seu status para o começo da final do Oeste é duvidoso. Os Suns se classificaram no último domingo ao "varrerem" a série contra os Nuggets (4 a 0) e aguardam o vencedor do confronto entre Utah Jazz e Los Angeles Clippers.

Na série contra os Nuggets, Chris Paul brilhou intensamente, registrando médias de 25,5 pontos, 10,3 assistências e 62,7% de aproveitamento nos arremessos de quadra nos quatro jogos. Lidando com uma lesão no ombro na primeira rodada dos playoffs, contra os Lakers, o armador parecia estar cada vez mais próximo de sua melhor condição física.