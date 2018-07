Astro Kobe Bryant confirma que não jogará Olimpíada do Rio, em 2016

CHICAGO - Com dois ouros olímpicos no currículo, o astro Kobe Bryant confirmou que não tentará o terceiro nos Jogos do Rio, em 2016. Aos 35, o jogador do Los Angeles Lakers afirmou que não virá ao Brasil com a seleção norte-americana para tentar manter a hegemonia no basquete masculino.

Fã do Brasil, tendo deixado claro em algumas oportunidades sua admiração por Oscar Schmidt e pelo futebol do País, Kobe Bryant revelou, no entanto, que pretende ir ao Rio como telespectador e provocou seu companheiro de Lakers, Pau Gasol. "Vou só para ver o Pau Gasol levar outra prata", brincou, lembrando que a Espanha, de Gasol, perdeu para os Estados Unidos nas decisões em Pequim, em 2008, e em Londres, em 2012.

No momento, o foco de Kobe Bryant está todo voltado para o tratamento de sua lesão. Kobe quebrou um osso em seu joelho direito no dia 17 de dezembro, diante do Memphis Grizzlies, quando fazia sua sexta partida depois de ficar oito meses afastado por conta de uma grave contusão no tendão de Aquiles. Mesmo sem prazo para retornar, o jogador disse não ter dúvida de que voltará a atuar perto de seu auge.

"Eu tinha dúvida antes de voltar da primeira vez, porque não sabia como meu tendão ia responder comigo jogando e mudando de direção. No jogo contra o Memphis, estava me sentindo muito bem, voltando a ser capaz de fazer o que faço normalmente. Me sinto confiante quanto a isso. Eu joguei o segundo tempo com uma fratura na perna e joguei muito bem. Me sinto bem em relação às minhas chances", afirmou.