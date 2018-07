Astros da NBA vão ficar em transatlântico durante a Olimpíada

Durante a Olimpíada, o Rio de Janeiro receberá dois navios com convidados para os Jogos e até atletas. Para o secretário estadual de turismo, Nilo Sérgio Felix, que participou nesta terça-feira da 11ª edição do ESFE - Encontro do Setor de Feiras e Evento, será uma boa oportunidade para as visitas à Cidade Maravilhosa.

"Teremos dois transatlânticos, que vão ancorar no Píer Mauá. Cada um terá a capacidade de aproximadamente 2 mil quartos. Um será voltado para a Família Olímpica e o outro é de uma multinacional de tecnologia que trará convidados e também onde ficarão os atletas da NBA", explicou.

Nos Jogos de 2004, por exemplo, a própria seleção dos Estados Unidos de basquete optou por não ficar na Vila Olímpica. No caso brasileiro, esses jogadores da NBA e da WNBA, a versão feminina, devem ficar longe da Vila dos Atletas e muitos encaram isso como uma opção para evitar o enorme assédio das celebridades internacionais, como LeBron James, Stephen Curry e Kevin Durant.

Nilo Felix lembra que a cidade do Rio melhorou muito sua infraestrutura hoteleira, com a construção de 70 novos hotéis nos últimos tempos, e que a opção pelo transatlântico não é por falta de opção de leitos no município.