Astros do Miami vencem Orlando na estreia em casa

Na primeira partida em casa na temporada regular da NBA com o seu trio de astros, formado por LeBron James, Chris Bosh e Dwyane Wade, o Miami Heat não decepcionou o seu torcedor e derrotou o Orlando Magic com facilidade por 96 a 70, na noite de sexta-feira. Assim, acumula duas vitórias e uma derrota no início da temporada 2010/2011.

Wade foi o principal destaque, com 26 pontos, e James também teve boa atuação, com 15 pontos e sete assistências, no triunfo. Já Bosh conseguiu um "double-double", com 11 pontos e dez rebotes. A partida foi praticamente decidida no terceiro quarto, com o Heat fazendo os primeiros 14 pontos e triunfando por 28 a 10. Dwight Howard anotou 19 pontos para o Magic, todos no primeiro tempo e foi eliminado no quarto final por excesso de faltas.

O duelo entre brasileiros não ocorreu, mas o Toronto Raptors, de Leandrinho Barbosa, derrotou o Cleveland Cavaliers, de Anderson Varejão, por 101 a 81, no Canadá. O Cleveland não contou com Varejão na partida, liberado para acompanhar uma cirurgia de seu pai. Já Leandrinho contribuiu para a vitória do Raptors ao anotar 13 pontos, obter rês rebotes e dar duas assistências em 21 minutos.

A equipe canadense também contou com boas atuações de Andrea Bargani, com 20 pontos, e Linas Kleiza, com 19 pontos, que faturou a sua primeira vitória na temporada em que não conta mais com Chris Bosh, que se transferiu para o Heat, assim como LeBron James, que deixou o Cleveland. Antwan Jamison foi o principal jogador do Cavaliers, com 13 pontos.

Com atuação discreta do brasileiro Nenê Hilário, o Denver Nuggets perdeu para o New Orleans Hornets por 101 a 95. Nenê jogou por 36 minutos, com seis pontos, três assistências e quatro rebotes. Já Chris Paul foi decisivo para o triunfo do Hornets ao anotar 18 pontos, sendo dez nos nove minutos finais da partida. Carmelo Anthony foi o cestinha da partida, com 24 pontos, mas não conseguiu evitar a derrota do Nuggets, que chegou a liderar por 79 a 74 no início do último quarto.

Na repetição da final da Conferência Oeste na última temporada, o Los Angeles Lakers superou, fora de casa, o Phoenix Suns por 114 a 106. Lamar Odom foi o principal jogador dos atuais campeões, com 18 pontos e 17 rebotes. Kobe Bryant anotou 25 pontos e o espanhol Pau Gasol terminou o jogo com 21 pontos, oito rebotes e nove assistências. Grant Hill, com 21 pontos, e Robin Lopez, com 18 pontos e 14 rebotes, foram os principais jogadores do Suns.

Em casa, o Boston Celtics superou o New York Knicks por 105 a 101, com um "triple-double" de Rajon Rondo, que terminou o jogo com dez pontos, dez rebotes e 24 assistências. Paul Pierce também teve excelente atuação, com 25 pontos e 14 rebotes. Amare Stoudemire anotou 27 pontos para o Knicks e foi o cestinha da partida, enquanto Wilson Chandler fez 19 pontos e Landry Fields somou 11 pontos e dez rebotes.

Resultados de 29 de outubro:

New Jersey Nets 106 x 100 Sacramento Kings

Philadelphia 76ers 101 x 104 Atlanta Hawks

Toronto Raptors 101 x 81 Cleveland Cavaliers

Charlotte Bobcats 101 x 104 Indiana Pacers

Boston Celtics 105 x 101 New York Knicks

New Orleans Hornets 101 x 95 Denver Nuggets

Detroit Pistons 104 x 105 Oklahoma City Thunder

Miami Heat 96 x 70 Orlando Magic

Minnesota Timberwolves 96 x 85 Milwaukee Bucks

Dallas Mavericks 90 x 91 Memphis Grizzlies

Golden State Warriors 109 x 91 Los Angeles Clippers

Phoenix Suns 106 x 114 Los Angeles Lakers

Jogos de 30 de outubro:

Atlanta Hawks x Washington Wizards

Cleveland Cavaliers x Sacramento Kings

New York Knicks x Portland Trail Blazers

Chicago Bulls x Detroit Pistons

Indiana Pacers x Philadelphia 76ers

Memphis Grizzlies x Minnesota Timberwolves

Houston Rockets x Denver Nuggets

Milwaukee Bucks x Charlotte Bobcats

San Antonio Spurs x New Orleans Hornets