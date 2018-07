Até LeBron se rende a Curry: 'Nunca vi alguém como ele na história'

A conta de LeBron James no Twitter é @KingLeBron. O astro de Cleveland se considerava o "rei" do basquete. Hoje, esse posto não é mais dele. É de Stephen Curry, MVP (jogador mais valioso) da temporada passada e, salvo uma insanidade dos responsáveis pela premiação, também da atual. O próprio LeBron reconheceu isso no sábado à noite, após Curry ter uma atuação histórica diante do Oklahoma City Thunder.

"Stephen Curry, (você) precisa parar com isso, cara. Ele (Curry) é ridículo! Nunca antes eu vi alguém como ele na história do basquete", escreveu LeBron em sua conta no Twitter assim que acabou a vitória do Golden State Warriors sobre o Oklahoma City Thunder, fora de casa, na prorrogação, por 121 a 118.

@StephenCurry30 needs to stop it man!! He's ridiculous man! Never before seen someone like him in the history of ball! — LeBron James (@KingJames) 28 de fevereiro de 2016

Curry decidiu o jogo com uma cesta de três pontos a 0s6 do estouro do cronômetro, a uma distância de quase 10 metros do aro. O Warriors tinha um tempo para pedir e Curry, um armador, pegou a bola com 5s para o fim. Podia tocar para um companheiro, se aproximar do garrafão ou mesmo parar o jogo e esperar o técnico Steve Kerr combinar uma jogada. Mas arremessou de muito longe com consciência.

Foi a 12.ª cesta de três pontos dele no jogo, igualando o recorde desta estatística num só jogo. Na temporada já são 288 cestas, um novo recorde histórico da NBA, superando o desempenho dele na temporada passada. Só que ainda faltam 24 jogos para o Warriors fazer.

Se vencer 20 dessas partidas (duas delas são contra o próprio Thunder e outras duas contra o San Antonio Spurs, respectivamente donos da segunda e da terceira melhores campanhas), o Golden State vai bater o recorde do Chicago Bulls de 1991/1992 como melhor time da história de uma temporada regular.