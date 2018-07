Atlanta Hawks bate Chicago Bulls e empata semifinal do Leste da NBA

ATLANTA - O Atlanta Hawks empatou a série com o Chicago Bulls, válida pelas semifinais da Conferência Leste da NBA, em 2 a 2 ao derrotar o adversário, em casa, por 100 a 88, na noite de domingo. Agora, as equipes voltam a se enfrentar na terça-feira, mas dessa vez em Chicago.

A partida foi equilibrada, com as duas equipes se revezando na liderança do placar. O Hawks foi ao intervalo em vantagem de 1 ponto (47 a 46), mas o Bulls iniciou o quarto final com dois pontos à frente (69 a 67). Porém, o Atlanta dominou o quarto final, anotou dez pontos seguidos, abriu 92 a 82 e triunfou com certa facilidade.

Na vitória do Hawks, Josh Smith conseguiu um "double-double", com 23 pontos e 16 rebotes. Além disso distribuiu oito assistências. Além dele, também se destacaram pela equipe Joe Johnson, com 24 pontos, e Al Horford, com 20. Derrick Rose foi o cestinha do jogo com 34 pontos e ainda deu dez assistências, obtendo dois dígitos em dois fundamentos. Já Carlos Boozer anotou 18 pontos para o Bulls.

Os playoffs da NBA prosseguem nesta segunda-feira com a disputa de duas partidas. O Boston Celtics recebe o Miami Heat, que lidera a semifinal da Conferência Leste por 2 a 1, e o Memphis Grizzlies, que está com vantagem de 2 a 1 na semifinal da Conferência Oeste, encara em casa o Oklahoma City Thunder.