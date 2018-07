Atlanta Hawks fecha troca e cede Dwight Howard ao Charlotte Hornets na NBA

O regresso de Dwight Howard para casa teve curta duração. Em uma troca com o Charlotte Hornets, o Hawks cedeu o astro e a 31ª escolha do Draft da NBA, que será realizado na quinta-feira, em troca de Miles Plumlee, Marco Belinelli e a 41ª seleção.

Howard, com oito participações no All-Star Game e três vezes eleito o melhor defensor da NBA, vai jogar pelo terceiro time diferente em três temporadas, após uma passagem decepcionante de um ano pela equipe da sua cidade natal.

O pivô havia assinado um acordo de três temporadas e US$ 70,5 milhões (aproximadamente R$ 234,1 milhões) com o Hawks, que foi eliminado na primeira rodada dos playoffs em seis jogos pelo Washington Wizards, na queda mais precoce da equipe na NBA desde 2014.

Howard teve médias de 13,5 pontos e 12,5 rebotes pelo Hawks na sua última temporada, números próximos dos registrados no seu terceiro e último campeonato - o de 2015/2016 - pelo Houston Rockets. Mas ele foi usado por menos tempo que desejava nos playoffs, com médias de oito pontos e 10,7 rebotes.

Aos 31 anos, Howard receberá US$ 23,5 milhões (R$ 78 milhões) por campeonato nas próximas duas temporadas. Plumlee ainda tem três anos de acordo, com US$ 12,5 milhões (R$ 41,5 milhões) por temporada. Já Belinelli vai receber US$ 6,6 milhões (R$ 21,9 milhões) no seu último ano de acordo.

O acordo satisfaz o desejo do Hornets de contar com uma estrela no seu elenco e deixa a expectativa de que ele possa voltar a jogar em alto nível ao lado de Kemba Walker e Nicolas Batum. Além disso, a equipe espera que a lacuna deixada pela saída de Al Jefferson em 2016 seja enfim preenchida.