Atletas da NBA são autorizados a treinar em seus clubes

MIAMI - Mais um passo para o fim da paralisação da NBA foi dado na noite da última terça-feira. A liga norte-americana anunciou que estava autorizando os jogadores a voltarem a treinar em seus respectivos clubes, o que não acontecia desde que o impasse foi iniciado, em 1.º de julho, com o fim do antigo acordo de trabalho.

De acordo com o porta-voz da NBA, Tim Frank, os atletas poderão utilizar as instalações das equipes, treinar em seus ginásios e fazer outras atividades, mas somente de forma "voluntária". Isso porque os treinamentos de pré-temporada estão previstos para terem início apenas no dia 9 de dezembro.

Desde que as partes chegaram a um acordo para pôr fim à paralisação, no sábado, não se sabia se seria possível a utilização das instalações das equipes antes da pré-temporada. A intenção é que os atletas entrem em forma o mais rápido possível para que o campeonato não comece com nível abaixo do esperado. Alguns destes jogadores, que não se transferiram para outros países, aproveitaram o impasse para a realização de treinamentos em grupo.

Outra medida importante tomada pela NBA foi a liberação para que os times iniciem conversas com os agentes dos atletas a partir desta quarta-feira pela manhã. As negociações formais, com oferecimento de contrato e assinatura de acordo, no entanto, só poderão ser iniciadas no dia 9 de dezembro, com o começo da pré-temporada.

A decisão da liga é importante porque há dezenas de jogadores que tiveram os contratos com suas equipes encerrados no fim da última temporada e precisam de uma decisão rápida para saberem se ficam em seus times ou buscam novos ares. Além disso, a maioria das franquias precisa renovar contratos e contar com novos nomes para ter condições de iniciar a pré-temporada.

Os jogadores e a liga chegaram a um acerto para o novo acordo coletivo de trabalho no último final de semana. Ele terá duração de dez anos, com possibilidade de rescisão de qualquer uma das partes em seis anos. Especula-se que a divisão de receitas da liga, principal impasse ao longo da negociação, tenha ficado em cerca de 51% para os atletas e 49% para a NBA.

Por conta do acerto tardio, a temporada regular de 2011/2012 teve algumas partidas canceladas e deverá contar com apenas 66 jogos, ao invés dos 82 agendados. O campeonato deve começar com a tradicional rodada do Natal, no dia 25 de dezembro, que, ao invés de três partidas, como ocorria todos os anos, terá cinco. O principal destaque ficaria por conta do confronto entre Dallas Mavericks e Miami Heat, em uma reedição da final da última temporada, vencida pelo time texano.