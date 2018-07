Atual campeão, Cavaliers fecha acordo para patrocínio na camisa em 2017/2018

O Cleveland Cavaliers se tornou nesta segunda-feira a sexta franquia da NBA a anunciar o patrocinador que estampará o logo em sua camisa a partir da temporada 2017/2018. O time de Ohio assinou contrato com a fábrica de pneus Goodyear. Os valores da negociação e o tempo de contrato não foram divulgados.

O acordo foi motivado por conta da identificação de ambas as partes com Ohio. A sede da Goodyear fica em Akron, que não só está no mesmo estado do Cleveland Cavaliers, como também é a cidade natal de LeBron James, principal jogador e maior astro da franquia em todos os tempos.

"Toda criança de Akron cresceu vendo o dirigível (da Goodyear) no céu e sentindo orgulho da comunidade", lembrou LeBron. "Há algo de especial para mim, pessoalmente, por ter este logo no uniforme do Cavaliers. Não posso imaginar uma situação melhor para nossa nova camisa do Cavaliers."

Durante todo o anúncio da parceria nesta segunda-feira, o dirigível da Goodyear, um dos símbolos da marca, voou sobre Quicken Loans Arena, casa do Cavaliers. A franquia e a marca também anunciaram nesta segunda a doação de US$ 1 milhão para escolas públicas em Akron e Cleveland.

Pela primeira vez na história, a NBA liberou as equipes a fecharem contratos de patrocínio para os seus uniformes a partir da temporada 2017/2018. Antes do Cavaliers, o Boston Celtics, o Philadelphia 76ers, o Sacramento Kings, o Brooklyn Nets e o Utah Jazz já haviam fechado parcerias com outras empresas.