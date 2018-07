Atual campeão, Heat estreia com vitória sobre Boston Celtics na NBA

MIAMI - Atual campeão da NBA, o Miami Heat estreou na temporada 2012/2013 na noite da última terça-feira com vitória sobre o Boston Celtics em casa, no jogo mais esperado desta primeira rodada. Na reedição da última final da Conferência Leste, também vencida pelo Heat, o time da Flórida fez 120 a 107, comandado pelo trio LeBron James, Dwyane Wade e Chris Bosh.

O cestinha da partida foi Wade, com 29 pontos, mas LeBron (26 pontos e 10 rebotes) e Bosh (19 pontos e 10 rebotes), contribuíram com "double-doubles". Pelo Celtics, Paul Pierce foi o maior pontuador, com 23 pontos, enquanto Rajon Rondo também anotou um "double-double", com 20 pontos e 13 assistências, assim como Brandon Bass (15 pontos e 11 rebotes).

A principal expectativa para a partida era a estreia de Ray Allen pelo Heat. O jogador deixou justamente o Celtics ao fim da última temporada e a notícia não foi bem recebida pelos ex-companheiros. Principalmente Kevin Garnett, que ignorou o cumprimento do ex-colega antes da partida. No fim, Allen levou a melhor e anotou 19 pontos, contra nove de Garnett.

No Celtics também aconteceram algumas estreias. Entre elas, a de Leandrinho, que marcou 16 pontos em 16 minutos em quadra. Todos os pontos do brasileiro foram marcados no último período, quando ele ajudou sua equipe a esboçar uma reação e encostar no placar, após estar perdendo por 19 pontos de diferença.

Outro brasileiro que teve grande atuação na noite de estreia da NBA foi Anderson Varejão. Com uma de suas melhores exibições desde que chegou à liga, o pivô foi fundamental na vitória do Cleveland Cavaliers em casa por 94 a 84 sobre o Washington Wizards, que não teve Nenê, lesionado.

Varejão ficou a um ponto e uma assistência do "triple-double", anotando nove pontos, 23 rebotes e nove assistências. O brasileiro bateu seu recorde pessoal em rebotes e assistências na liga. O cestinha da partida, no entanto, foi Kyrie Irving, com 29 pontos, enquanto o novato Dion Waiters contribuiu com 17.

No último jogo da noite, o Los Angeles Lakers foi surpreendido em casa e caiu diante do Dallas Mavericks por 99 a 91. A derrota surpreendeu porque o time da Califórnia teve à disposição suas quatro estrelas: Kobe Bryant, que era dúvida, Pau Gasol, Steve Nash e Dwight Howard - esses dois últimos contratados para esta temporada.

Já o Mavericks estava enfraquecido pela falta de dois de seus principais jogadores: Dirk Nowitzki e Chris Kaman, lesionados. Mesmo assim, os texanos conseguiram a vitória com ótima atuação do armador Darren Collison, que anotou 17 pontos. Pelo Lakers, a decepção foi Steve Nash (sete pontos e quatro assistências), enquanto Kobe Bryant (22 pontos), Pau Gasol (23 pontos e 13 rebotes) e Dwight Howard (19 pontos e 10 rebotes) até foram bem, mas não impediram a derrota.

Confira os jogos desta quarta-feira na NBA:

Toronto Raptors x Indiana Pacers

Philadelphia 76ers x Denver Nuggets

Detroit Pistons x Houston Rockets

Chicago Bulls x Sacramento Kings

New Orleans Hornets x San Antonio Spurs

Utah Jazz x Dallas Mavericks

Phoenix Suns x Golden State Warriors

Los Angeles Clippers x Memphis Grizzlies

Portland Trail Blazers x Los Angeles Lakers