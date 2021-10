Atual campeão, Milwaukee Bucks bate Brooklyn Nets na estreia da temporada da NBA

O Milwaukee Bucks ratificou sua posição de atual campeão da NBA, ao estrear na temporada 2021/2022 com uma imponente vitória, por 127 a 104, sobre o Brooklyn Nets, nesta terça-feira, em seu ginásio. Liderados por Giannis Antetokounmpo, os atletas receberam os anéis pelo título conquistado antes da bola subir pela primeira vez neste campeonato.

Com 32 pontos, 14 rebotes e 7 assistências, Antetokounmpo, mais uma vez, foi o destaque da partida. Khris Middleton e Pat Connaughton anotaram 20 pontos cada. O fato triste foi a lesão no calcanhar direito sofrida por Jrue Holiday no segundo quarto.

Leia Também Condado de Los Angeles quer que viúva de Kobe Bryant passe por teste psiquiátrico

Do lado do time de Nova York, Kevin Durant se esforçou demais e fez 32 pontos, além de obter 11 rebotes, mas não teve sucesso em evitar a derrota dos Nets. James Harden, com 20 pontos, 8 rebotes e 8 assistências, foi outro que teve uma boa atuação. O armador Patty Mills substituiu Kyrie Irving, afastado por não ter se vacinado, fez 21 pontos, com 7 cestas de três em 7 tentativas.

O próximo desafio dos Bucks será contra o Miami Heat na quinta-feira, fora de casa. Já os Nets vão encarar o Philadelphia 76ers também na quadra do rival na sexta-feira. Ainda na noite de abertura desta terça-feira, o Los Angeles Lakers de LeBron James recebe o Golden State Warriors de Stephen Curry.