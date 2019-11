Atual campeão, Toronto Raptors encerra sequência de vitórias do Lakers

Atual campeão da NBA, o Toronto Raptors mostrou força na noite deste domingo ao derrotar o Los Angeles Lakers por 113 a 104, fora de casa, em jogo disputado no Staples Center. Com atuação inspirada, Pascal Siakam quase ofuscou o astro LeBron James. A equipe de Los Angeles vinha de sete vitórias consecutivas.

Mas Siakam e companhia trataram de acabar com esta série invicta. O camarões liderou os visitantes com seus 24 pontos e 11 rebotes. Fred VanVleet também obteve um "double-double" de 23 pontos e dez assistências. E o reserva Chris Boucher anotou 15 pontos, seu recorde na competição.

Os Raptors fizeram boa exibição apesar de sofrer com duas baixas de peso no elenco, ambos por lesão. Kyle Lowry se recupera de uma fratura no dedo da mão esquerda, enquanto Serge Ibaka se reabilita de uma contusão no tornozelo direito.

Do outro lado, LeBron não foi o cestinha do jogo e nem mesmo da sua equipe. Mas deu importante contribuição aos Lakers com seu "triple-double", o seu 85º da sua carreira, com 13 pontos, 15 assistências e 13 rebotes. Anthony Davis, por sua vez, anotou 27 pontos e oito rebotes e foi o cestinha do time anfitrião.

Com sua terceira vitória consecutiva, sendo a sexta dos últimos sete jogos, o time canadense já ocupa a segunda posição da Conferência Leste, com sete triunfos e duas derrotas. Os Lakers têm a mesma campanha e lideram a Conferência Oeste.

Em outro grande jogo da rodada, o Milwaukee Bucks bateu o Oklahoma City Thunder por 121 a 119, fora de casa. Eleito o MVP da temporada passada, Giannis Antetokounmpo liderou os visitantes, com 35 pontos e 16 rebotes. Eric Bledsoe contribuiu com 25 pontos e nove assistências.

Pelo Thunder, o destaque foi Dennis Schroder e seus 25 pontos. Shai Gilgeous-Alexander added ajudou com 22. Mas não foi o suficiente para evitar a sexta derrota da equipe, que soma quatro triunfos e ocupa o 11º posto da Conferência Oeste. Já os Bucks figuram em terceiro lugar do Oeste, com sete triunfos e três derrotas.

Confira os resultados da noite deste domingo:

Minnesota Timberwolves 98 x 100 Denver Nuggets

Orlando Magic 102 x 109 Indiana Pacers

Philadelphia 76ers 114 x 106 Charlotte Hornets

Oklahoma City Thunder 119 x 121 Milwaukee Bucks

New York Knicks 87 x 108 Cleveland Cavaliers

Phoenix Suns 138 x 112 Brooklyn Nets

Portland Trail Blazers 124 x 113 Atlanta Hawks

Los Angeles Lakers 104 x 113 Toronto Raptors

Acompanhe os jogos desta segunda-feira:

Detroit Pistons x Minnesota Timberwolves

Boston Celtics x Dallas Mavericks

San Antonio Spurs x Memphis Grizzlies

New Orleans Pelicans x Houston Rockets

Los Angeles Clippers x Toronto Raptors

Golden State Warriors x Utah Jazz