Augusto Lima é titular em derrota do Raptors para o Timberwolves na Summer League

O brasileiro Augusto Lima foi titular na derrota do Toronto Raptors para o Minnesota Timberwolves na Summer League da NBA. Na noite de domingo, a equipe canadense foi derrotada por 103 a 92 na liga de verão de Las Vegas, que anualmente antecede o início da temporada do basquete norte-americano.

+ Dono de sete títulos da NBA com o Boston, Frank Ramsey morre nos EUA

+ Após 17 anos, Popovich se despede de Parker no Spurs: 'Difícil botar em palavras'

Em busca de um espaço na NBA, o ala/pivô Augusto Lima foi titular no sábado, mas pouco apareceu. Em 13 minutos de quadra, marcou somente dois pontos, pegou três rebotes e deu uma assistência. Na última temporada, o brasileiro vestiu as cores do UCAM Murcia na Espanha.

No sábado, o destaque do Raptors ficou por conta de Jordan Loyd, que saiu do banco para marcar 17 pontos. O cestinha, porém, foi o ala/pivô Keita Bates-Diop, do Timberwolves, que marcou 24 pontos e ainda pegou 11 rebotes. Josh Okogie e Jonathan Stark terminaram com 16 pontos cada um.

Quarta escolha do último Draft, Jaren Jackson Jr. teve apenas cinco pontos e dez rebotes na derrota de seu Memphis Grizzlies para o Orlando Magic por 86 a 56. Pelo time da Flórida, destaque para o pivô Mo Bamba, sexta escolha do Draft, que marcou 11 pontos e pegou cinco rebotes.

Escolhido no quinto lugar do Draft, pelo Dallas Mavericks, e imediatamente trocado com o Atlanta Hawks, o armador Trae Young sofreu uma lesão no quadril e ficou somente nove minutos em quadra na derrota para o Portland Trail Blazers por 85 a 68, sem marcar pontos nem dar assistência. Pelo Blazers, destaque para os 23 pontos de Jake Layman.