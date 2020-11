Auxiliar da seleção, César Guidetti é o novo técnico do Unifacisa-PB no NBB

Auxiliar do croata Aleksandar Petrovic na seleção brasileira masculina de basquete, César Guidetti, o Cesinha, foi anunciado na noite de quinta-feira como o novo técnico do Basquete Unifacisa, da Paraíba, para a temporada 2020/2021 do Novo Basquete Brasil (NBB). Após o acordo firmado, o treinador começará o seu trabalho no time de Campina Grande nesta segunda.

"Assumir o comando técnico do Basquete Unifacisa é motivo de muita satisfação para mim. Acompanho o projeto desde o início e considero de maior importância para o desenvolvimento da modalidade no país. Minha expectativa é de fazer um trabalho consistente que leve a Unifacisa a alcançar seus objetivos, dentro e fora de quadra", disse o técnico.

Com uma enorme experiência no basquete nacional, Cesinha coleciona passagens pelas seleções brasileiras, tanto na masculina quanto na feminina, onde já atuou como técnico principal no time masculino. Além disso, também esteve no comando da seleção sub-21 na conquista do Sul-Americano em 2019 e atualmente é auxiliar de Petrovic na seleção principal.

Cesinha, de 50 anos, iniciou a sua carreira nas categorias de base até assumir o cargo de técnico de seleções brasileiras de base entre 2002 e 2006. Após esse período, virou auxiliar da seleção feminina e à frente da categoria principal conquistou o título do Campeonato Sul-Americano em 2008.

Em 2010 foi contratado pelo Pinheiros, de São Paulo, onde esteve durante os últimos 10 anos - nos cinco primeiros como auxiliar e nos cinco seguintes assumindo o cargo de treinador principal. Nesse período colecionou vários títulos como as conquistas do Campeonato Paulista de 2011 e da Liga das Américas de 2013, além do vice na Copa Intercontinental.