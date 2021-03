Avião do Utah Jazz é forçado a fazer pouso de emergência após turbina ser atingida por pássaros

A caminho da cidade de Memphis, no Tennessee, a delegação do Utah Jazz, time com a melhor campanha geral da NBA neste momento, foi surpreendida com um incidente no voo nesta terça-feira e, por pouco, sua partida contra o Memphis Grizzlies não teve de ser adiada. Um bando de pássaros atingiu a turbina esquerda do Boeing 757 durante a decolagem em Sal Lake City. Foi só um susto, ninguém se machucou.

A turbina foi desligada por precaução e, após poucos minutos no ar, a aeronave teve de voltar ao aeroporto internacional de Salt Lake City para um pouso de emergência. Uma fonte de dentro da franquia disse que ouviu um estouro e um clarão saindo da turbina atingida. A parte inferior da cabine ficou manchada com sangue, mas não se sabe ainda quanto o avião foi danificado, colocando em risco a vida dos passageiros.

Leia Também Dupla brilha e Nuggets derrotam 76ers na rodada da NBA; Magic surpreende Clippers

O porta-voz do Jazz se manifestou sobre o ocorrido. "Todo mundo ficou abalado, mas está tudo bem". Este pode ter sido o motivo pelo qual o armador Donovan Mitchell pediu licença da equipe para a partida em Memphis por razões pessoais. Sem outros desfalques até o momento, o Utah Jazz enfrenta o Memphis Grizzlies nesta quarta. Depois de várias horas, a companhia aérea Delta Airlines conseguiu uma nova aeronave e os atletas embarcaram para o Tennessee. Pelo Twitter, Mitchell e vários atletas agradeceram por terem conseguido aterrissar com segurança.

Com 35 vitórias e 11 derrotas, o Utah Jazz lidera a Conferência Oeste e toda a NBA. A equipe venceu suas últimas seis partidas e não perde desde o dia 8 de março, quando caiu diante do Washington Wizards, na capital dos Estados Unidos.