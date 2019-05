Band anuncia acordo e vai transmitir finais da NBA na TV aberta

A NBA está de volta à TV aberta. A liga norte-americana e o Grupo Bandeirantes anunciaram nesta segunda-feira acordo para transmissão das finais da temporada 2018-2019 depois de quase 20 anos. As últimas partidas exibidas pela Band foram na série da final de 2000, quando o Los Angeles Lakers foi campeão ao superar o Indiana Pacers.

"Estamos muito felizes em trazer para o público da TV aberta este espetáculo mundial. O esporte sempre foi um pilar da Band, e a exibição das finais da NBA reforça este compromisso", disse José Emílio Ambrósio, diretor de Esportes e Operações de TV.

A primeira transmissão será no dia 30 de maio, às 22h (horário de Brasília), quando os campeões da Conferência Leste (entre Milwaukee Bucks e Toronto Raptors) e Oeste (entre Golden State Warriors ou Portland Trail Blazers).

"A Band foi a emissora que abriu as portas para que os brasileiros pudessem conhecer e se apaixonar pela NBA. Toda uma geração de fãs, aqueles com mais de 25, 30 anos, surgiu assistindo aos jogos na TV aberta. Estamos muito felizes com essa oportunidade", afirmou Rodrigo Vicentini, Head da NBA no Brasil.

Álvaro José, que comentava os jogos ao lado do saudoso Luciano do Valle nos anos 80 e 90, ajudando a popularizar a liga no país, está confirmado nas transmissões ao lado de Eduardo Barão e do narrador Ivan Bruno.