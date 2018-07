Barbosa vê 'resgate da autoestima' da seleção feminina de basquete

Em meio a um conturbado momento do basquete feminino no País, a seleção brasileira conseguiu duas vitórias em amistosos nesta semana, contra Argentina e Austrália. Mais do que celebrar os aspectos técnicos dos resultados, o treinador Antonio Carlos Barbosa viu os triunfos como importantes para afastar um pouco o clima tenso e recuperar os ânimos das atletas.

"Não podemos perder de vista que os jogos-treino nos deram uma perspectiva com duas vitórias para uma equipe que precisava resgatar sua autoestima. Isso foi muito positivo. Mesmo sendo em um evento-teste, o jogo vale de verdade, tudo pode ser diferente. Mas já deu para termos noção de uma equipe que demonstrou a disposição na assimilação de jogo da nossa filosofia de trabalho. Isso nos dá um alento e a certeza de que com um bom tempo de treinamento tudo pode ser ainda melhor", declarou ao site da Confederação Brasileira de Basquete (CBB).

A seleção está desfalcada de boa parte de suas principais jogadoras, que aderiram ao boicote dos clubes por causa do descaso da CBB com a modalidade. Apenas as atletas do Sampaio Correa e a experiente pivô Érika, que está sem clube desde que deixou seu time na Turquia, além da pivô Clarissa, do Corinthians/Americana, discordaram da decisão e aceitaram a convocação de Barbosa.

Mesmo com estes problemas, a seleção derrotou a Argentina na terça-feira, por 81 a 39, e a Austrália, por 61 a 53. Agora, a equipe se prepara para o evento-teste para os Jogos Olímpicos do Rio, que acontecerá de sexta a domingo. As brasileiras enfrentarão novamente as argentinas e as australianas, além da Venezuela.

"A expectativa é a melhor possível. Tivemos pouco tempo de preparação, mas que nos mostrou nos dois amistosos que conquistamos um entrosamento importante na equipe. Precisamos melhorar algumas coisas ainda até a estreia, como rebote ofensivo, falhas na rotação, finalizações e bolas perdidas. Mas é uma equipe que se supera muito a cada quarto do jogo, além de muito unida, aguerrida e que independente de qualquer coisa coloca o coletivo acima de tudo", disse a ala Palmira.