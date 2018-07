Barcelona de Huertas vence pela Euroliga e é vice-líder

SÃO PAULO - O Barcelona conseguiu uma importante vitória sobre o Caja Laboral Baskonia, do País Basco, na rodada desta quinta-feira da Euroliga, a principal competição interclubes de basquete europeia. O time armado pelo brasileiro Marcelinho Huertas levou a melhor por 90 a 79 (50 a 47 no primeiro tempo), jogando em Vitoria, a casa do adversário.

O time catalão ocupa a segunda colocação do Grupo F, com quatro vitórias e uma derrota, ao lado do próprio Baskonia. A liderança é ocupada pelo Montepaschi Siena.

Huertas ofereceu contribuição regular, com dois pontos, quatro rebotes e quatro assistências.

“Conseguimos um rendimento muito bom, jogando com força defensiva, já que encaramos um adversário que vinha muito bem, ainda mais jogando em seu ginásio. Este resultado nos mantém na luta pela liderança do grupo”, comenta Huertas, que anotou dois pontos, apanhou quatro rebotes e deu quatro assistências, em 16min59 de presença em quadra.

O próximo jogo do Barça será pela principal liga espanhola, a ACB, no domingo (dia 27) contra o Bilbao Basket, em Barcelona, pela 19ª rodada.

Pela Euroliga, na próxima rodada o time de Huertas terá a oportunidade de alcançar a liderança. O adversário será o Siena, em solo catalão, na próxima quinta-feira, dia 31.