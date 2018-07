Barcelona ganha fora de casa na Liga Espanhola de basquete

BARCELONA - O Barcelona entrou em quadra neste domingo em partida válida pela 17ª rodada pela Liga Espanhola de Basquete e venceu o Cajasol por 62 a 57 fora de casa. O armador brasileiro, Marcelinho Huertas, foi um dos destaques da equipe com 8 assistências. O resultado deixa o time catalão na 3ª colocação da tabela. O líder é o Real Madrid, com 17 vitórias e nenhuma derrota, o segundo colocado é o Valência, 15 vitórias e duas derrotas.

A partida foi muito equilibrada. O primeiro tempo terminou em igualdade, nenhuma das equipes conseguiu dominar o adversário. O período inicial terminou em 18 a 15 para o Barça, mas o time de Sevilha se recuperou e empatou a partida, anotando 19 a 16 no segundo quarto.

Na volta do intervalo, o Barcelona voltou melhor. E, desta vez, conseguiu impor o seu ritmo para abrir vantagem no terceiro quarto, 14 a 9. Nos dez minutos finais, o brasileiro Marcelinho Huertas cresceu de produção e ajudou a sua equipe a garantir a vitória do úlitimo quarto por dez pontos de vantagem, 19 a 9.

“Jogo muito duro e amarrado, mas conseguimos nos impor no último quarto e vencemos jogando fora de casa, o que é importante em termos de classificação", falou Huertas, que marcou 4 pontos, pegou 3 rebotes e foi quem deu o maior número de assistências, distribuindo 8. O cestinha da partida foi o camisa 10 do Barça, o espanhol Álex Abrines, com 17 pontos.