Basquete do Palmeiras importa treinador da Espanha

SÃO PAULO - Se a tendência do futebol palmeirense é de queda, no basquete é de crescimento. O Palmeiras vai participar, pela primeira vez, do NBB, a liga que reúne a elite da modalidade no Brasil. Neste fim de semana, o clube conquistou também a Série Prata do Campeonato Paulista masculino da Série A-1 - uma espécie de torneio de consolação. Nas finais, o Alviverde superou a Metodista/São Bernardo por 3 a 1. A partida que encerrou a série foi neste domingo (85 a 67, no ABC).

Não satisfeito, o Palmeiras resolveu importar um treinador para o lugar de João Monteiro da Silva, o Padola. Trata-se do espanhol Arturo Álvarez, que conduziu o Paraguai ao quinto lugar na última edição do Sul-Americano.

O treinador europeu tem chegada prevista a São Paulo para esta segunda-feira.

Sob o comando de Álvarez, o Paraguai chegou a impor dificuldades à equipe B do Brasil no Sul-Americano da Argentina, em junho - a A foi poupada para os Jogos Olímpicos. A vitória dos brasileiros se deu por pequena margem - 67 a 63.