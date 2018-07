Basquete feminino cai nas quartas do Mundial Sub-19

KLAIPEDA - A seleção brasileira feminina sub-19 de basquete deixou nesta sexta-feira a briga pelo título do Mundial da categoria, que está sendo realizado na Lituânia. Na cidade de Klaipeda, a equipe comandada pela ex-jogadora Janeth não resistiu à superioridade da França, perdeu por 51 a 39 nas quartas de final e terá que se contentar com a briga pelo quinto lugar.

O Brasil enfrentou muita dificuldade diante da forte defesa francesa, o que ficou comprovado com os 39 pontos marcados ao longo de toda a partida - foram apenas 19 no primeiro tempo. Com a queda, a seleção não repetirá a boa campanha do Mundial de 2011, quando, comandada pela ala/pivô Damiris, terminou com o bronze.

"A equipe não teve um bom aproveitamento no primeiro tempo. No terceiro período entramos bem e chagamos a diminuir a diferença para um ponto (34 a 33), mas cometemos erros fundamentais de lance livre e bolas em baixo da cesta, o que não permitiu que virássemos e custou o resultado do jogo. Não saio totalmente insatisfeita, pois conseguimos que elas anotassem apenas 51 pontos", comentou Janeth.

Com 11 pontos e nove rebotes, o destaque brasileiro na partida foi a ala/pivô Vanessa Gonçalves. Apesar da derrota, a seleção segue na competição e enfrentará o Canadá neste sábado. Quem vencer, ganhará o direito de disputar o quinto lugar da competição.