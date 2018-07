Basquete feminino do Brasil inicia treinos em Americana

AMERICANA - A seleção brasileira feminina de basquete iniciou nesta terça-feira os treinos de preparação para o Torneio Pré-Olímpico, que acontecerá entre os dias 24 de setembro e 1º de outubro, na Colômbia. As jogadoras se apresentaram na noite da última segunda, em Americana, no interior de São Paulo, onde a equipe ficará concentrada no começo dos trabalhos.

O técnico Ênio Vecchi fez uma análise positiva do grupo, que lutará para conseguir uma vaga na Olimpíada de Londres, em 2012. "Temos uma equipe com grande potencial e vamos para o torneio com boas chances. Nosso time reúne condições, pelo potencial das jogadoras, de conquistar a vaga para os Jogos Olímpicos em Londres", declarou.

Das 22 jogadoras convocadas - número que posteriormente será reduzido para 12 inscritas no Pré-Olímpico -, apenas quatro ainda não se apresentaram. A ala Iziane e a pivô Érika jogam no Atlanta Dream, da WNBA, e devem se juntar ao grupo apenas no início de setembro. Já a armadora Tassia e a pivô Damiris estão com a seleção Sub-19, que disputará o Mundial da categoria no Chile, entre 21 e 31 de julho.

Em Americana, a equipe brasileira deve se sentir em casa, já que o interior de São Paulo é conhecido por ser uma das regiões que mais apoiam o basquete no Brasil, além de contar com uma torcida apaixonada pelo esporte. "Escolhemos a cidade de Americana, pois sempre recebemos carinho dos torcedores aqui. Além disso, disponibilizamos de uma boa estrutura para os treinos", avaliou a diretora da seleção, a ex-jogadora Hortência.