Basquete feminino do Catar abandona Jogos Asiáticos por uso de véu

A equipe de basquete feminino do Catar abandonou nesta quinta-feira os Jogos Asiáticos disputados em Incheon, na Coreia do Sul. As atletas se negaram a jogar sem véu, como determina o regulamento internacional e vai de encontro às tradições islâmicas. Nesta quarta, a equipe perdeu para a Mongólia por W.O por se negar a retirar o acessório e desistir da partida.

A equipe deveria se apresentar nesta quinta-feira no centro poliesportivo de Samsan, onde jogaria contra a seleção do Nepal. Porém, o time não apareceu e anunciou que abandona a competição, alegando que os organizadores foram inflexíveis com relação ao uso do véu.

A Federação Internacional de Basquete (FIBA) estabelece em seu regulamento que atletas não podem usar chapéus ou outros acessórios no cabelo. A organização da 17ª edição da versão asiática dos Jogos Olímpicos assegurou que nada pôde fazer, visto que a norma padrão é da Federação Internacional. O uso do véu é liberado em outras modalidades.