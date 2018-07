Basquete feminino faz último treino antes de viajar

"Foi um treino extremamente positivo, onde focamos em situações de jogo, mas também no resultado, diferente dos outros que já havíamos realizado. Fizemos simulações reais com alternância na defesa e foi muito bom para um último jogo-treino. As meninas se comportaram muito bem, e limitadas as suas produções todas entraram em quadra. Eu e toda comissão estamos muito contentes com o resultado", analisou o técnico Luiz Augusto Zanon.

Depois de treinar nesta quinta, o grupo terá folga até sábado, quando embarca rumo ao México. Antes do começo da Copa América, a seleção faz mais um amistoso, contra Cuba, na quinta-feira da próxima semana.

Atual campeão, o Brasil está no Grupo B e faz sua estreia contra a Porto Rico, no dia 21, às 19h30 de Brasília. Na sequência, a equipe brasileira enfrentará República Dominicana, Argentina e México.