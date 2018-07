Basquete feminino perde de Porto Rico em torneio chinês

SÃO PAULO - A seleção brasileira feminina de basquete foi novamente derrotada no Torneio Internacional da China. Após cair diante do Canadá na estreia, as comandadas de Luiz Augusto Zanon foram surpreendidas por Porto Rico neste sábado, na cidade de Daqing, e perderam por 74 a 66. A participação da equipe, que não tem mais chance de título, terminará às 3h30 (horário de Brasília) deste domingo, quando enfrenta as donas da casa.

O destaque da seleção ficou por conta de Damiris, cestinha da equipe com 21 pontos. Clarissa também foi bem e anotou 13 pontos. As brasileiras até começaram melhor e foram para o intervalo vencendo por 39 a 29, mas caíram muito de produção no segundo tempo e acabaram permitindo a virada. Mesmo assim, Zanon viu evolução em relação à derrota para o Canadá.

"Fizemos um jogo equilibrado, evoluímos muito em relação ao último jogo, mas seguimos inconstantes. Assim como contra o Canadá, utilizei todas as jogadoras com no mínimo dez minutos em quadra, somente a Fernanda Bibiano não entrou em quadra. Tivemos muitos altos e baixos e ainda não encontramos o equilíbrio da equipe", declarou.