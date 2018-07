Basquete feminino prega renovação para Sul-Americano

A seleção brasileira feminina de basquete se prepara na cidade de São José dos Campos, no interior de São Paulo, para o Campeonato Sul-Americano, que acontecerá no Equador, de 14 a 18 deste mês. O que mais chama a atenção nesta equipe é a renovação das jogadoras, processo natural para evitar a repetição de alguns resultados ruins que vêm acontecendo nos últimos anos.

A média de idade entre as 14 atletas que estão treinando é de 24 anos. Somente uma delas, a armadora Adrianinha, tem mais de 30, com 35. A segunda mais experiente é a pivô Karina, de 29 anos. Ela, no entanto, também faz parte desta renovação, já que passou um longo período afastada da seleção e só agora voltou a ser convocada.

"Eu já havia participado da conquista do título no Sul-Americano do Equador, realizado na cidade de Loja, em 2008. Retornei à seleção com mais rodagem e procuro ajudar as mais novas dentro e fora de quadra. Conversamos muito e já conhecia algumas por ter trabalhado nos clubes. Tento passar um pouco do que vivi com a seleção para elas. Essa motivação delas me contagia", comentou.

Por outro lado, Sassá, de apenas 19 anos, é a mais jovem e uma das esperanças da nova geração do basquete brasileiro. "Estar aqui é um aprendizado para mim. Por ser a mais nova da equipe, a Karina e Adrianinha são como mães. Fico muito feliz com isso. Elas me incentivam a treinar mais e ficar cada vez melhor. Estou com a Karina no mesmo quarto do hotel e ela me dá muitas dicas e quando precisa, até broncas", disse ela.

A seleção está no Grupo B do Sul-Americano e estreia no dia 14, diante da Venezuela. Depois, ainda enfrentará na primeira fase Uruguai e Equador. Depois do torneio, o Brasil seguirá para a Europa, onde irá disputar campeonatos amistosos em Istambul, na Turquia, de 22 a 24 de agosto, e em Limoges, na França, de 26 a 30.