Basquete feminino russo fica fora da Olimpíada pela 1ª vez desde boicote

O vencedor do torneio recebe uma vaga automática nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio. As quatro equipes seguintes recebem vagas no Pré-Olímpico Mundial, que será disputado no próximo ano.

A Rússia é a única outra equipe além dos Estados Unidos a ganhar uma medalha de ouro no basquete feminino nos Jogos Olímpicos. A antiga União Soviética ganhou os primeiros ouros em 1976 e 1980 antes de boicotar os Jogos de 1984, em Los Angeles. A equipe da Comunidade dos Estados Independentes triunfou em 1992. As norte-americanas conquistaram todos os ouros desde então, incluindo os Jogos de Londres, em 2012, quando a Rússia terminou em quarto lugar.

Neste sábado, porém, a Rússia desperdiçou uma vantagem de três pontos no minuto final do quarto período. Depois, sucumbiu na prorrogação, confirmando a queda da equipe, que em 2008 foi medalhista de bronze na Olimpíada de Pequim, em 2008.

A Rússia terminou em sétimo no Mundial de 2010 e em quarto Jogos de Londres. Além disso, não conseguiu se classificar para o Mundial do ano passado e agora não vai jogar na Olimpíada do Rio.