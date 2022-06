Marrocos e Israel disputam partida de basquete inédita em sinal do restabelecimento da diplomacia

A seleção marroquina de basquete feminino recebeu a seleção israelense em amistoso nesta quarta-feira, um evento inédito que se insere no clima de cooperação esportiva desde o restabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países no final de 2020.

É a primeira vez que o time de basquete israelense joga em um país árabe, segundo a Federação de Israel (IBBA). A equipe masculina de rugby havia derrotado os Emirados Árabes Unidos em março de 2021.

Desta vez, a seleção marroquina derrotou Israel por um placar apertado (62-58) em uma partida disputada no ginásio de Salé, perto de Rabat, diante de um número limitado de espectadores, cerca de 200 pessoas, convidadas pela federação local, afirmou um jornalista da AFP.

As duas federações assinaram um acordo que prevê a organização de torneios e amistosos em todas as categorias, assim como a participação de treinadores marroquinos em estágios de em Israel. "Estamos aqui pelo esporte e apenas pelo esporte. Nosso objetivo é melhorar o nível do nosso basquete. Haverá mais jogos em outras categorias", disse à AFP Mustapha Aurach, presidente da federação marroquina.

"Não é segredo, há muitos pontos sensíveis nas relações com os países árabes, mas não somos políticos, estamos aqui para jogar basquete", acrescentou seu colega israelense Amiram Halevi. Mas este acordo de cooperação, descrito por ambas as partes como "histórico", denota sobretudo "diplomacia esportiva" após a normalização das relações bilaterais entre os dois países.