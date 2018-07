Basquete masculino conquista vaga no Pan-Americano de Toronto

A seleção brasileira masculina de basquete garantiu vaga nos Jogos Pan-Americanos ao vencer o Uruguai por 66 a 61 nesta segunda-feira, em Isla Margarita, na decisão do terceiro lugar do Sul-Americano da Venezuela. A vitória evitou um fiasco ainda maior do time, que perdeu para os donos da casa na semifinal por 66 a 65.

O Brasil disputou o Sul-Americano com a equipe B, sob o comando de José Neto, técnico do Flamengo e auxiliar de Rubén Magnano. O time começou bem a competição, vencendo Paraguai e Equador nos dois primeiro jogos da fase de grupos. O Brasil, entretanto, acabou derrotado por 64 a 59 pela Argentina na disputa pela liderança do Grupo A.

Além do Brasil, Argentina e Venezuela também conquistaram uma vaga no Pan de Toronto, no ano que vem. Por ter alcançado as semifinais, o time brasileiro já estava garantido na Copa América, que também será disputada em 2015, valendo como Pré-Olímpico.

O time principal do Brasil se prepara para o Mundial da Espanha, que terá início no dia 30 de agosto. O grupo de Magnano conta com dez jogadores e ganhará mais dois atletas que jogaram o Sul-Americano.

O Brasil estreia no Mundial contra a França, no dia 30. O time ainda enfrentará Irã, Espanha, Sérvia e Egito na primeira fase. Nesta semana, a equipe vai disputar um torneio amistoso com Argentina e Angola no Rio, entre os dias 31 de julho e 2 de agosto. Depois, ainda fará outros amistosos, incluindo uma partida contra os Estados Unidos, no dia 16.

A vaga da seleção no Mundial foi garantida por meio de um convite da Fiba. Na Copa América, disputada no ano passado, a seleção perdeu todas as quatro partidas e terminou na nona colocação.