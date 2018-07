Basquete: NBA define tabela com 66 jogos e maratona para equipes

NOVA YORK - A NBA divulgou na noite de terça-feira a tabela da temporada 2011/2012, que começará a ser disputada apenas no dia 25 de dezembro por conta do impasse entre jogadores e equipes. Assim, o calendário ficou apertado e obrigará as equipes a disputarem três jogos em dias consecutivos ao menos uma vez. A fase classificatória para os playoffs será encerrada em 26 de abril de 2012.

O Los Angeles Lakers, por exemplo, vai atuar nas três primeiras noites da temporada regular, em que cada equipe disputará 66 partidas, sendo 48 contra equipes da respectiva conferência. A tabela também mostra que o Atlanta Hawks jogará nove partidas em 12 dias a partir do dia 27 de dezembro. Em março, o Boston Celtics disputará oito jogos fora de casa em apenas 13 dias.

Como divulgado anteriormente, a temporada 2011/2012 da NBA começará no Natal com a disputa de cinco partidas, sendo as principais os duelos entre New York Knicks e Boston Celtics, Dallas Mavericks e Miami Heat, na repetição da última final da liga norte-americana de basquete, e Los Angeles Lakers e Chicago Bulls.

Desde a temporada 1999/2000, quando foram disputados apenas 50 jogos, a NBA não tinha uma temporada regular tão curta. O impasse na negociação entre os jogadores e as equipes para que fosse firmado um novo acordo trabalhista provocou o cancelamento de todos os jogos programados para novembro.