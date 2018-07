Basquete: Nenê renova com o Denver Nuggets por 5 temporadas

DENVER - O pivô Nenê Hilário chegou a um acordo com o Denver Nuggets para permanecer na equipe na temporada 2011/2012 da NBA. O brasileiro se tornou agente livre e despertou o interesse de outros times da liga norte-americana de basquete, mas decidiu não trocar de franquia. Assim, firmou um novo contrato, com duração de cinco anos.

Nenê vai ficar no Denver Nuggets até o final da temporada 2015/2016 e deverá receber US$ 67 milhões nesse período, de acordo com informações do jornal Denver Post. O pivô interessava ao New Jersey Nets, ao Houston Rockets e ao Indiana Pacers, mas decidiu ficar na única equipe que defendeu desde que passou a atuar na NBA, em 2002.

O brasileiro foi um dos destaques do Denver Nuggets no último campeonato, com médias de 14,5 pontos e 7,6 rebotes por jogo. Na temporada 2011/2012, Nenê deverá ser ainda mais importante para a equipe, já que Kenyon Martin foi para a China durante a paralisação da NBA.

RUDY FERNÁNDEZ

Além de manter Nenê, o Denver Nuggets acertou a contratação do espanhol Rudy Fernández e de Corey Brewer, ambos do Dallas Mavericks, em troca de uma escolha no Draft da NBA. Após três temporadas no Portland Trail Blazers, Fernández se transferiu para o Dallas em junho. Já Brewer estava no Mavericks desde o final da última temporada e disputou alguns jogos dos playoffs, que culminaram com a conquista do título pela equipe.