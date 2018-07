Basquete se apresenta para o Pan sem Larry, Hettsheimeir e outros 4

A preparação da seleção brasileira masculina que vai aos Jogos Pan-Americanos começou nesta segunda-feira, em São Paulo, com a apresentação da maior parte dos 12 atletas convocados pelo técnico Rubén Magnano. Seis deles, entretanto, ganharam uma folga maior e só vão se apresentar mais para frente.

Vão se juntar ao grupo na próxima quarta-feira o pivô Augusto Lima, o armador Raulzinho (ambos do Murcia, da Espanha), o ala-armador Vitor Benite, o pivô Olivinha (ambos do Flamengo) e o também pivô Rafael Hettsheimeir (do Bauru). Estes últimos três jogaram a final da NBB.

Teoricamente titular, o armador Larry Taylor, que trocou Bauru por Mogi, recebeu uma folga ainda maior e só vai precisar se apresentar no próximo dia 24, liberado para resolver problemas pessoais. Outro que esteve na final do NBB, Ricardo Fischer, de Bauru, já está com o grupo que treina em São Paulo, no Paulistano.

O Brasil vai ao Pan com um time misto, desfalcado de Nenê, Anderson Varejão, Tiago Splitter, Leandrinho, Marquinhos, Alex e Marcelinho Huertas, além de Bruno Caboclo e Lucas Bebê, que pediram para não ser convocados para brigarem por espaço nas Ligas de Verão da NBA.

Assim, os 12 jogadores convocados para o Pan tentam convencer o técnico Rubén Magnano a continuar com o grupo para a disputa da Copa América, que também vai valer como Pré-Olímpico. Já se apresentaram o armador Rafael Luz, Léo Meindl, Marcus, Rafael Mineiro e Gerson. A equipe treina até o sábado no Paulistano. Depois, fica 20 dias trabalhando no ginásio do Sírio, também na capital paulista.