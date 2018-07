Bauru abre 2 a 0 na série semifinal com vitória em duelo equilibrado com São José

Bauru abriu 2 a 0 na série melhor-de-cinco do playoff semifinal do Campeonato Paulista masculino de basquete ao derrotar o São José por 78 a 77, nesta sexta-feira (45 a 44 no primeiro tempo) no Ginásio Panela de Pressão, em Bauru.

A partida foi muito equilibrada. O cestinha do jogo foi o espanhol Álvaro Calvo, de São José, com 24 pontos.

O armador Larry Taylor comentou as dificuldades enfrentadas pelo time da casa. "Foi um jogo muito difícil, sabíamos que o São José viria com uma postura diferente do jogo inicial e dificultaria bastante as nossas ações. Mas, o importante foi conseguir manter o mando de quadra, que era o nosso objetivo".

Fúlvio, um dos principais jogadores de São José, não viu motivo para tanta festa dos adversários. "Eles apenas fizeram o dever de casa".

O terceiro jogo será em São José, a partir das 16h30 deste domingo. Se Bauru conseguir vencer no ginásio Lineu de Moura, vai fechar a série e alcançar a final.