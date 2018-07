Bauru bate Macaé em casa e desaloja Limeira da liderança do NBB

O Paschoalotto/Bauru é o novo líder do NBB. Nesta quarta-feira, jogando em casa, no ginásio Panela de Pressão, a equipe comandada pelo técnico Guerrinha derrotou o Macaé Basquete por 85 a 69 e desalojou o Winner/Limeira da ponta da tabela. Os bicampeões paulistas têm agora 17 vitórias em 19 jogos. Limeira tem um jogo a menos.

O pivô Rafael Hettsheimeir, ex-Real Madrid, foi o cestinha de Bauru, com 18 pontos, seguido pelo norte-americano Robert Day, autor de 14. O pivô Murilo anotou 11.

No outro jogo da noite, o Rio Claro derrotou a Liga Sorocabana por 82 a 70. O time do técnico Rinaldo Rodrigues, lanterna da competição, flerta com o rebaixamento. Apenas uma equipe cairá no NBB 7.

Já o Rio Claro, que voltou a ser comandado por Marcelo Tamião, já está na zona das equipes que podem conseguir uma das 12 vagas para os play-offs.

Quatro jogos abrem a 19ª rodada, nesta quinta-feira. O Palmeiras Meltex recebe o São José/Unimed, na volta ao Palestra Itália, às 20h. No mesmo horário, o Minas Tênis Clube encara o Uniceub/BRB/Brasília e o Unitri/Pilhas Energizer, de Uberlândia, joga com o Basquete Cearense. A rodada será aberta pelo Pinheiros/Sky, que joga com o Mogi das Cruzes/Helbor, que está no G-4.