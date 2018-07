Bauru e Franca vencem a primeira nas quartas de final do NBB

SÃO PAULO - Itabom/Bauru e Vivo/Franca também venceram a primeira partida da série quartas de final do NBB (Nosso Basquete Brasil). O time de Bauru superou o Flamengo, em casa, por 87 a 85, enquanto a equipe de Franca passou pelo São José/Unimed/Vinac, por 86 a 79.

O pivô norte-americano, Jeff Agba, e o ala Fischer foram os principais jogadores do Bauru no jogo. Os dois jogadores anotaram 16 pontos cada um. Mas, o grande destaque foi o ala do Flamengo, Marcelinho, cestinha da partida com 30 pontos.

Já em Franca o cestinha da partida foi o ala Márcio, que anotou 24 pontos para o time da casa. Pelo lado do São José, o destaque foi a dupla Fúlvio e Murilo. O armador anotou um duplo-duplo de 17 pontos e 12 assistências e o pivô foi o principal pontuador da equipe, com 23.

Agora, a série entre Bauru e Flamengo vai para o Rio, onde os cariocas terão a chance de jogar duas partidas em casa, na terça e quarta-feira, às 20 horas, na HSBC Arena. Um dia antes, na terça, às 19 horas, os francanos enfrentam o São José, com transmissão ao vivo do SporTV.

Veja também:

Uberlândia e Pinheiros vencem nas quartas de final do NBB