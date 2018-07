Bauru é massacrado pelo Washington Wizards em amistoso

O Bauru não teve chances contra o Washington Wizards, levou um vareio de bola no amistoso disputado neste domingo na casa do adversário e perdeu por uma diferença de 34 pontos - 134 a 100. O destaque da partida foi Marcin Gortat, do Washington, com 19 pontos. Pelo lado brasileiro, Robert Day e o reserva Leo Meindl foram os destaques com 17 pontos.

O time norte-americano contou com a presença do brasileiro Nenê. Com 13 anos de experiência na NBA, o pivô esteve em quadra por 16 minutos e marcou 11 pontos. As duas equipes alteraram bastante os titulares e reservas.

Foi o segundo amistoso da equipe brasileira contra uma equipe da NBA. Na última quarta-feira, o Bauru foi a Nova York para enfrentar o New York Knicks no Madson Square Garden e fez um bom jogo. Chegou a vencer o primeiro quarto, mas também saiu de quadra derrotado, por 100 a 81.

O Wizards fez seu terceiro jogo na pré-temporada. Estrearam com vitória por 34 pontos de vantagem sobre o Philadelphia 76ers: 129 a 95. Na sexta-feira, no entanto, perderam para os Knicks por 115 a 104.

BRASILEIRO NO BULLS

O pivô brasileiro Cristiano Felício fez na noite de sábado seu terceiro jogo com a camisa do Chicago Bulls pela pré-temporada da NBA. O ex-jogador do Flamengo converteu os três arremessos que tentou na partida, um deles de três, e ajudou a equipe vencer o Minnesota Timberwolves por 114 a 105.

Felício esteve em quadra durante 12 minutos. Além dos sete pontos, ele deu duas assistências e pegou três rebotes na partida. O cestinha dos Bulls na partida foi o armador E''Twaun Moore, que anotou 18 pontos, mesma pontuação de Tyus Jones, do Minnesota.