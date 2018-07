Bauru e Mogi tentam ir à final da Liga Sul-Americana de clubes

O Panela de Pressão não vai ficar pequeno nesta terça-feira, para o Final Four da Liga Sul-Americana de clubes. O Panela de Pressão, com capacidade para dois mil espectadores, é sempre pequeno. Mas o ginásio vai receber um dos eventos mais prestigiosos de sua história. Duas forças em ascensão no basquete nacional buscam a consagração internacional. Às 19h15, o Mogi das Cruzes/Helbor enfrenta o Boca Juniors. Às 21h30, o Paschoalotto/Bauru, atual bicampeão paulista, encara o Malvin, do Uruguai, com transmissão do SporTV3.

O formato do Final Four mudou. Agora não é mais disputado no sitema round robin, o "todos contra todos", em três rodadas. Jogam-se duas semifnais e final, que será quinta-feira, novamente no Panela. O campeão assegura vaga na Liga das Américas de 2015.

"Para nós será muito bom jogar em casa e buscar no nosso ginásio um título internacional que o Bauru não tem. Ser campeão nos dá o direito de disputar a Liga das Américas 2015 e esperamos casa cheia. A torcida do Bauru é muito fiel e comprometida com o basquete", diz o técnico Guerrinha.

No ano passado, Bauru já alcançou essa fase da Liga, mas foi derrotado por outro time uruguaio, o Aguada, em Montevidéu. O Uniceub/Brasília acabou sendo o campeão.

Na fase semifinal, em Mogi, Bauru confirmou seu favoritismo e terminou em primeiro lugar, com três vitórias. Mogi ficou em segundo lugar, com duas vitórias e uma derrota, justamente para Bauru, por 91 a 78.