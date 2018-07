Bauru encerra invencibilidade do Pinheiros no NBB Em um jogo com duas prorrogações, o Bauru venceu o Pinheiros por 97 a 95, fora de casa, neste domingo, e acabou com a invencibilidade do adversário nesta edição do Novo Basquete Brasil (NBB). A equipe paulistana vinha de duas vitórias, enquanto o time do interior paulista acumulou o seu segundo triunfo na competição.