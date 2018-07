Bauru luta, mas perde para os Knicks na pré-temporada da NBA

O Bauru lutou bastante, principalmente no início, mas não resistiu ao New York Knicks na noite desta quarta-feira, no badalado Madison Square Garden, em amistoso de pré-temporada da NBA. O time brasileiro venceu o primeiro quarto até que o time da casa cresceu na partida e faturou a vitória pelo placar de 100 a 81.

Na primeira vez que uma equipe brasileira jogou no famoso ginásio, o Bauru não fez feio. E contou com atuação inspirada de Ricardo Fischer para tanto. Ele conseguiu um triplo-duplo de 11 pontos, dez rebotes e dez assistências, liderando o time brasileiro. Robert Day também deu boa contribuição ao Bauru ao anotar 19 pontos. Foi o cestinha da equipe e da partida. Rafael Hettsheimeir registrou 18 pontos e oito rebotes.

O New York Knicks contou com uma distribuição mais equilibrada de pontos. Seu maior pontuador foi Carmelo Anthony. O maior astro da equipe só precisou de 20 minutos para alcançar este número. Kyle O'Quinn e Kevin Seraphin marcaram 14 pontos cada em dia de muitos testes no time da casa. O técnico Derek Fisher colocou 13 jogadores em quadra durante o amistoso.

Mesmo jogando contra um time mais experiente, com o selo de aprovação da prestigiada NBA, o Bauru não se intimidou no Madison Square Garden. Começou melhor a partida e venceu o primeiro quarto por 25 a 24, mesmo com Anthony em quadra. Mas a reação dos anfitriões não demorou. Aplicaram 36 a 19 no segundo quarto e viraram o jogo.

A vantagem, contudo, não aumentou no segundo tempo. Os brasileiros seguiram no jogo nos últimos dois quartos, sem deixar os rivais escaparem no placar. O New York Knicks venceu o terceiro quarto por 22 a 20. Depois fizeram 18 a 17. Não fosse a hesitação do Bauru no segundo quarto o final teria sido mais equilibrado.

Para o time norte-americano, foi um bom teste às vésperas da nova temporada da NBA. O time de Derek Fisher espera apresentar performance superior ao campeonato passado, quando foi uma das piores equipes. Ficou na lanterna da Conferência Leste, com apenas 17 vitórias e 65 derrotas.