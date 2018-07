Bauru monta timaço para buscar o terceiro título do Paulista

Mais enxuto, mas com equipes reforçadas, o Campeonato Paulista masculino de basquete, que começa nesta quinta-feira, promete emoção e equilíbrio.

Após anos de teimosia, o presidente da Federação Paulista, Toni Chakimati, concordou em realizar uma edição mais curta da competição, que vai se encerrar antes do início do Novo Basquete Brasil, o NBB, em 1.º de novembro.

Bauru, atual campeão, reforçou seu favoritismo, e desponta até como principal adversário do Flamengo na próxima edição do NBB.

O time comandado pelo técnico Guerrinha montou um esquadrão, com Alex, Rafael Hettsheimeir e Larry Taylor, que estão na seleção brasileira, além de Robert Day (ex-Uberlândia) e Jefferson (ex-São José). A equipe segurou ainda Murilo e as revelações Gui Deodato e Ricardo Fischer.

“É um timaço, mas vou começar sem os três da seleção. Só vou poder contar com eles mais para a frente. Vai ser um campeonato duro e complicado. Já falei para os jogadores que será igual a briga de rua: se vacilarmos, podemos levar dois socos no rosto logo no começo”, diz Guerrinha. Bauru persegue seu terceiro título na competição - foi campeão em 99 e no ano passado.

As 12 equipes foram divididas em dois grupos, e avançarão quatro de cada chave às oitavas.

O Grupo A é formado por Bauru, Franca, Mogi, Palmeiras, Limeira e Lins, que fez parceria com o Basquete Cearense e vai poder utilizar seus jogadores. O Grupo B tem Paulistano (vice-campeão paulista e do NBB), Pinheiros, São José, Liga Sorocabana, Rio Claro e Internacional, de Santos.

O equilíbrio é tão grande que Betão, técnico do Palmeiras, que avançou aos playoffs do NBB, tem receio de não repetir o feito no Paulista.“Nosso grupo é o mais difícil. As seis equipes têm condições de se classificar.”