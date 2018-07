Após vice mundial, Bauru projeta pré-temporada da NBA

Após perder a final do Mundial Interclubes, neste domingo, para o Real Madrid, o time de basquete do Bauru se prepara para mais uma aventura internacional. Nos dias 7 e 11 de outubro, enfrentará, respectivamente, New York Knicks e Washington Wizards, em amistosos de pré-temporada da NBA.

Os vice-campeões mundiais embarcam no próximo sábado, dia 4 de outubro, rumo a Nova York. Lá, atuarão em um dos palcos mais emblemáticos da história do basquete: o Madison Square Garden, ginásio dos Knicks. Quatro dias depois, irá à capital federal dos Estados Unidos para jogar contra os Wizards, equipe do pivô Nenê Hilário, brasileiro que há mais tempo atua na NBA.

“Nas duas partidas nos Estados Unidos temos que fazer o mesmo que fizemos neste domingo. Sabemos da qualidade técnica do nosso time e temos que ter confiança para ganhar de qualquer um. Ficamos muito próximos de ganhar do Real Madrid e temos que levar as coisas boas que fizemos nestes jogos para as duas partidas na NBA”, afirmou o ala Léo Meindl.

Em 2014, o Flamengo foi o representante brasileiro na pré-temporada da NBA, quando enfrentou Orlando Magic, Phoenix Suns e Memphis Grizzlies. "Jogamos de igual para igual com o Real Madrid e isso é muito emocionante. A gente poderia ter vencido hoje (domingo), mas lógico que precisamos entender que o Real Madrid é uma equipe de muita qualidade. Mas conseguimos jogar de igual para igual e é isso que temos que levar para nossos compromissos na NBA”, disse o técnico bauruense Guerrinha.