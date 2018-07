Bauru se torna terceiro brasileiro a encarar time da NBA

Ao entrar em quadra para enfrentar o New York Knicks nesta quarta-feira, às 20h30 (horário de Brasília), no Madison Square Garden, em Nova York, o Bauru vai se transformar no terceiro time brasileiro a medir forças contra uma equipe da NBA. Vice-campeão mundial, o time do técnico Guerrinha enfrenta ainda o Washington Wizards, no dia 11 de outubro, domingo, no Verizon Center, às 19h.

Até aqui, foram quatro jogos, com quatro derrotas. Vasco, lá em 1999, e Flamengo, no ano passado, foram os times brasileiros em ação contra equipes da NBA. O Rubro-Negro, aliás, faz mais uma partida diante de um rival da liga norte-americana no dia 17 de outubro, quando recebe o Orlando Magic, na HSBC Arena, no Rio de Janeiro, na terceira edição do NBA Global Games.

1. Vasco 68 x 103 San Antonio Spurs - 16 de outubro de 1999

A partida foi válida pela decisão do McDonald's Championship, competição que reuniu seis equipes em Milão, na Itália. Depois de passar pelo Zalgiris Kaunas, da Lituânia, na semifinal, o Vasco foi atropelado pelo San Antonio Spurs. O destaque foi Tim Duncan, que anotou 32 pontos e 18 rebotes. Pelo lado do time carioca, que era dirigido pelo porto-riquenho Flor Melendez, o cestinha foi o armador Charles Byrd, com 17 pontos. O Vasco contava no elenco com Demétrius, Charles Byrd, Rogério Klafke, Janjão, Vargas, Sandro Varejão, Aylton Tesch e Mingão.

2. Flamengo 88 x 100 Phoenix Suns - 8 de outubro de 2014

Campeão do mundo ao derrotar o Maccabi Tel Aviv, de Israel, o Flamengo rumou para três jogos nos Estados Unidos. O primeiro desafio foi na US Airways Arena, no Arizona. O Rubro-Negro até fez um excelente primeiro período, quando venceu por 26 a 21, mas depois não resistiu. Com 18 pontos e quatro assistências, Isaiah Thomas foi o destaque. Marcelinho Machado anotou 16 e foi o maior pontuador do Flamengo. O argentino Nicolas Laprovittola também se destacou, com 13 pontos e 12 assistências.

3. Flamengo 88 x 106 Orlando Magic - 15 de outubro de 2014

O ala Marcelinho Machado foi novamente o cestinha do Flamengo no segundo jogo contra equipes da NBA, com 20 pontos (sendo seis bolas de três), mas o desempenho do veterano não foi suficiente para evitar nova derrota, agora no Amway Center, em Orlando. O pivô Nikola Vucevic, com 20 pontos e 11 rebotes, foi o destaque da partida. O número de torcedores do Flamengo no ginásio impressionou bastante, inclusive aos jogadores do time da casa.

4. Flamengo 72 x 112 Memphis Grizzlies - 17 de outubro de 2014

A terceira e última partida do Flamengo na pré-temporada da NBA foi também o jogo mais complicado. Diante de um adversário mais forte do que os dois anteriores, o Rubro-Negro equilibrou o jogo apenas no primeiro período, quando perdeu por sete pontos de diferença (27 a 20). Depois foi um baile do Memphis no FedExForum. Novamente o cestinha da equipe carioca foi Marcelinho Machado, com 17 pontos. Pelo lado dos Grizzlies, o pivô Marc Gasol foi o destaque, ao terminar com 15 pontos, oito rebotes e três assistências.